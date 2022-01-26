محمد راتب



عبر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن سعادته بقرار تحديث سيستم «القوى العاملة» واستثناء الصيادين بناء على توجيهات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، مشيدا بتفهمه الكامل لمطالب الاتحاد.



‏‎وقال الصويان في تصريح له إن ما حدث خطوة على الطريق الصحيح، مثمنا جهود قيادات الهيئة وفي مقدمتهم المدير العام أحمد الموسى ونائب المدير العام سلطان الشعلاني وم.رباب العصيمي والذين قاموا بحل مشكلة ملفات الصيادين التي تسبب فيها نظام السيستم الجديد رغم أن الاتحاد أرسل العديد من الكتب بخصوص تعديل الملفات لاستقدام عمالة جديدة من الخارج حتى لا يتأثر قطاع الصيد، لكن لم يشهد القطاع الانفراجة إلا بعد عودة مدير عام الهيئة وتفهمه حجم المشكلة وحلها من جذورها.



‏‎وأشار إلى قضية إقامات الصيادين الذين بلغوا الستين عاما، مطالبا المسؤولين باستثناء قطاع الصيد من هذا الشرط، حيث ان الصيادين لا يتواجدون إلا أثناء مواسم الصيد المحددة وبعد انتهاء الموسم يغادرون إلى بلدانهم ومن ثم العودة عند بداية الموسم الجديد، خاصة أن الخبرة مطلوبة في هذه المهنة.



وثمن جهود المسؤولين، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين الهيئة واتحاد الصيادين، خاصة أن قطاع الصيد أحد أجنحة الأمن الغذائي في البلاد.