هادي العنزي



أكد المدرب الوطني ناصر العمران في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الابتعاد عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات جاء لأسباب صحية بالدرجة الأولى، نافيا في الوقت ذاته وجود أي شوائب في العلاقة المتميزة التي تربطه بإدارة جهاز الكرة بالصليبخات بقيادة ماجد عناد، ورافضا أي إساءة للكيان أوللفريق الذي احتضنه مدربا وتعلم منه الكثير. وأضاف:«تمنيت مواصلة المشوار، لكن للضرورة مقتضياتها، وسأخضع لمزيد من الرعاية الصحية في الأيام القليلة المقبلة». وشدد العمران على أنه لم يتطرق بالإساءة لا من قريب أو من بعيد الى نادي الصليبخات، مضيفا ان هذه ليست تربيتنا، ولا هو الجزاء المستحق لما قام به نادي الصليبخات تجاهنا طوال فترة عملنا فيه، وكل من تقول علينا بكلام مجاف للحقيقة مردود عليه، وابتعادي عن تدريب الصليبخات جاء لأسباب صحية قاهرة فقط.



وتمنى العمران التعافي والعودة للملاعب سريعا، آملا التوفيق للأحمر في مشواره بدوري stc للدرجة الأولى، ومشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها مجلس إدارة نادي الصليبخات برئاسة سعد عناد، مشيرا إلى أن المدرب الوطني مالك القلاف يسجل نجاحا ملحوظا مع الصليبخات سواء في دوري الدرجة الأولى أو كأس ولي العهد. وتابع بالقول: سعدت بالنتائج الإيجابية وبالعمل المتقن الذي يقوم القلاف مع إخوانه أعضاء الجهاز الإداري واللاعبين، وهذا يدل على ما يمتلكه الفريق من لاعبين قادرين على قلب التوقعات، والمضي قدما نحو التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.