عبدالعزيز جاسم



انضم لاعب الوسط محمد خليل لقائمة المصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقادسية بالإضافة إلى اللاعب عبدالعزيز نصاري، ليصل عدد اللاعبين المصابين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 9 بعد الإعلان في وقت سابق عن إصابة كل من خالد ابراهيم، وصالح الشيخ، وعلي فايز، ولورانس تراشي، ومحمد الربيع، وروماريو ويليامز، وفهد الأنصاري، بالإضافة إلى مدرب الفريق الجزائري خير الدين مضوي ومساعده جنك أوزكان ومدرب الحراس جاكوب سانز.



إلى ذلك، قام مساعد أمين السر في النادي رفاعي الديحاني بإجراء عملية جراحية في القلب أول من أمس تكللت بالنجاح.