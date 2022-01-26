يحيى حميدان



دخل محترف فريق الكرة بنادي الفحيحيل، الإسباني جاي ديمبلي، في حسابات «الكويت» خلال اليومين الماضيين للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض الرحيل المتوقع للغيني سيدوبا سوماه.



ونقل الجهاز الاداري لـ«الأبيض» مسؤولية حسم ضم ديمبلي من عدمها للجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول في ظل رغبة الادارة الكويتاوية في تعزيز صفوف الفريق بأفضل الخيارات.



ومثل ديمبلي «الأبيض» في الموسم الماضي وظهر خلاله بمستوى معقول، إلا أن رغبة إدارة الكويت في استقطاب محترفين بقيمة عالية حالت دون استمراره.