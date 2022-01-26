باهي أحمد



قال رئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) عامر حيات، إن الشبكة الرابعة التي تشهد تعاونا ما بين شركتي «Stc» وفيرجن موبايل الشرق الأوسط وافريقيا (VMMEA)، لإطلاق شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) بالكويت، قد تم اعطاؤها التراخيص من قبل الهيئة، وكذلك خطة الترقيم الخاصة بها، والتي ستبدأ بالرقمين 41، مرجحا أن تتم عمليات التشغيل لها خلال الربع الأول من العام الحالي.



وحول القطع في كيبل الانترنت البحري، أوضح حيات، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن القطع الحالي في الكيبل بجهتي العراق ودبي، مشيرا إلى أن ما يؤثر على الكويت هو القطع الموجود في جهة العراق وايران، ويقع خارج حدود المياه الاقليمية للكويت.



وفيما يخص المدة المتوقعة لإصلاح هذا العطل، قال إنه قد يستغرق ما بين 4 و6 أسابيع لحين وصول الباخرة وإيجادها مكان القطع واصلاحها، مؤكدا أنها عملية معقدة وليست بالبسيطة.



وأوضح بالقول: «هو ليس قرارا رسميا او مخاطبة من الشركة، ولكننا نتوقع ذلك بحكم حدوث تلك المشكلة في السابق، وهو الوضع المتعارف عليه».



وأشار إلى أن الهيئة قامت بتوفير خطوط بديلة لتغطية ما يقارب الـ 85% من الشبكة للعمل بشكل طبيعي قبل القطع، حيث تمت إزالة السعات على كيبل فالكون المتأثر وتحويلها على خطوط أخرى متوافرة وموجودة في الكويت.