تصاعدت المشكلات المحيطة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشكل كبير، أمس الثلاثاء، حيث قالت شرطة العاصمة لندن إنها سوف تحقق رسميا في اتهامات بانتهاك قيود مكافحة وباء كورونا، من خلال إقامة حفلات بمقر رئاسة الحكومة «10 داونينغ ستريت»، وذلك بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي دليلا على إقامة سلسلة من التجمعات.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن مفوضة شرطة العاصمة، كريسيدا ديك، قولها أمس: «نؤدي الواجب الشرطي دون خوف أو محاباة».



من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون يعتزم «التعاون بالكامل» مع التحقيق.