أعلنت شركة «يورك تاورز» مطلع هذا العام عن الملامح النهائية لمخطط تطوير واحد من أكبر مشاريعها في جورجيا وهو «منتجع بازاليتي» الذي يقع على مساحة 2 مليون متر مربع وسط الطبيعة الجورجية، حيث تستهدف الشركة جعله واحدا من أهم الوجهات في أوروبا للسكن والأعمال والسياحة والاستثمار.



ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة عمرو الأبوز، فإن الشركة قد اعتمدت مفهوما أكثر جرأة وطموحا أثناء التخطيط للمشروع، حيث خصصت 30% فقط من مساحته للأبنية السكنية، و70% للخدمات والمناطق الترفيهية.



وقال الأبوز: نحن نوفر حاليا بهذا المنتجع «بازاليتي» فرصا جيدة لتملك قطع أراضي بموقع متميز، حيث يقع المنتجع بالقرب من العاصمة تبليسي، ومنتجع التزلج الأوروبي الشهير «جودوري»، والعديد من الخدمات الترفيهية والأماكن السياحية، وكل ذلك وسط الغابات الطبيعية.



وتابع: تعتبر الأراضي، أحد أفضل خيارات الاستثمار في جورجيا، ونحن في يورك تاورز لدينا عملاء تملكوا قطع أراضي واستطاعوا تحقيق أرباحا تجاوزت 200% خلال عامين فقط.



وأضاف: وبشكل عام تتميز أسعار العقارات في جورجيا بأنها من ضمن الأرخص في العالم، ومع ذلك فإن جميع المعاملات العقارية تتم بالدولار الأميركي، بما فيها العوائد الاستثمارية المحققة والتي تصل إلى 18%، ما يوفر بيئة آمنة ومشجعة لكثير من المستثمرين العرب الطموحين.



وتابع: نحن أيضا نوفر حاليا شراء فلل للبيع في جورجيا بمشروعنا السكني الأكبر والأهم كمبوند «يورك تاون» والذي يتميز بأنه أول كمبوند متكامل صديق للبيئة وسط الطبيعة الجورجية وقريب من قلب العاصمة تبليسي، كما نوفر فلل بكمبوند آخر وهو «ليسي فيو»، المطل على بحيرة ليسي الشهيرة، في موقع حيوي قريب من مدارس وجامعات دولية.



الجدير بالذكر أن الاستثمار في عقارات جورجيا يلقى اهتماما واسعا ومتزايدا، خاصة في ظل ما توفره هذه الدولة من مزايا عديدة للكويتيين ومواطني الخليج العربي، فهي توفر لهم تملكا حرا بنسبة 100% وبرسوم تسجيل رمزية، حيث يتم التعاقد باسم المشتري، وكأنه في بلده، مع إمكانية حضور محامي خاص بالمشتري، كما أن تسجيل العقار يتم ببيت العدل الجورجي Justice House.