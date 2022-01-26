استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية امس، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة زيارته الأخوية للدولة.



وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» في بيان ان الجانبين تبادلا الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وخصوصيتها، متمنيين لهما دوام الأمن والتقدم والنماء.



وعبر الملك حمد بن عيسى عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا وقوف البحرين إلى جانب شقيقتها الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها.



وجدد تأييد المملكة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشددا على ترابط الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين وأن أي اعتداء على دولة الإمارات يعد اعتداء على مملكة البحرين، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والأمان والاستقرار.