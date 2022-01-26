انطلقت قبل أسبوعين كاميرا المخرج محمد سمير في الكويت، لتصور مسلسل «بيبي» من إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، في تعاون جديد يجمعه بالنجمة الجماهيرية شجون الهاجري، التي تحقق حاليا نجاحا خليجيا كبيرا في مسلسل «هروب» الذي يعرض على منصة «شاهد»، ويتشارك شجون البطولة في العمل الجديد النجم بشار الشطي، في أول تعاون مع الشركة.



القصة التي كتبها أحمد العوضي تحمل قضايا اجتماعية جريئة في مضمونها وحبكاتها تقوم على المفاجآت والتحديات، مع الكثير من قصص الحب والواقع الذي يمثل كل أسرة عربية إضافة إلى الكوميديا الممتعة التي تتخلل أحداث القصة.



يشارك في بطولة العمل مجموعة من نجوم الدراما الخليجية منهم: غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، مي البلوشي وآخرون.