أحمد مغربي



بالتزامن مع إصدار مدير عام القوى العاملة أحمد الموسى قرارا أمس بتجديد أو تحويل أذودنات عمل وافدي الـ 60 داخل القطاع الأهلي لمدة عام برسوم سنوية 250 دينارا، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان اتحاد شركات التأمين سيعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين مع الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تنفيذ الربط الآلي بين شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت والقوى العاملة لإصدار وثائق التأمين الصحي لوافدي الستين بقيمة 500 دينار للفرد، وبتغطية تأمينية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دينار سنويا.



وقالت المصادر ان خدمات التأمين التي ستقدم لوافدي الستين ستقتصر حصرا على مستشفيات القطاع الخاص فقط، والتي تغطيها وثيقة التأمين وفق شروط محددة على حسب شركة التأمين التي تطرح الوثيقة وفق شبكة الخدمات الطبية، مشيرة إلى انه في حال وجود حالات حرجة لا يتوافر علاجها في مستشفى بعينها ستقوم الشركة مصدرة وثيقة التأمين بتحويلها إلى مؤسسات صحية أخرى توفر تلك الخدمة داخل الكويت.



وذكرت المصادر ان المحددات الفنية والاكتوراية وعوامل المخاطر المحيطة لتلك الفئة العمرية للوافدين المؤمن عليهم تجعل من المستحيل ان ينخفض سعر الوثيقة عن 500 دينار للشخص الواحد، لذلك شدد اتحاد التأمين على عدم جواز صدور الوثائق إلا عبر



8 شركات تأمين مدرجة في البورصة.