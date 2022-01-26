طالب باستثناء قطاع الصيد في قضية إقامات من بلغ الستين

عبر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، عن سعادته بقرار تحديث سيستم الهيئة العامة للقوى العاملة واستثناء الصيادين بناء على توجيهات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، مشيدا بتفهمه الكامل لمطالب الاتحاد.

وقال الصويان في تصريح له، إن ما حدث هو خطوة على الطريق الصحيح، مثمنا جهود قيادات القوى العاملة وفي مقدمتهم المدير العام أحمد الموسى ونائب المدير العام سلطان الشعلاني والمهندسة رباب العصيمي والذين قاموا بحل مشكلة ملفات الصيادين التي تسبب فيها نظام السيستم الجديد رغم أن الاتحاد أرسل العديد من الكتب بخصوص تعديل ملفات الصيادين لاستقدام عمالة جديدة من الخارج حتى لا يتأثر قطاع الصيد، لكن لم يشهد قطاع الصيد الانفراجة الا بعد عودة مدير عام القوي العامله وتفهمه حجم المشكلة وحلها من جذورها.

وتحدث عن قضية إقامات الصيادين الذين بلغوا الستين عاما مطالبا المسؤولين باستثناء قطاع الصيد من هذا الشرط حيث ان الصيادين لا يتواجدون الا اثناء مواسم الصيد المحددة وبعد انتهاء الموسم يغادرون الى بلدانهم ومن ثم العودة عند بداية الموسم الجديد خاصة أن الخبرة مطلوبة في هذه المهنة.

وثمن الصويان جهود المسؤولين بالقوى العاملة، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين القوى العاملة واتحاد الصيادين، خاصة أن قطاع الصيد أحد أجنحة الأمن الغذائي في البلاد، وأحد القطاعات الحيوية الهامة.