آلاء خليفة



دعا رئيس الجامعة العربية المفتوحة د.محمد الزكري إلى أن يكون الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، والذي يوافق 24 يناير من كل عام، بداية تحول حقيقي شامل في العملية التعليمية، سواء على مستوى المناهج أو الأدوات.



وأوضح د.الزكري ان الاحتفال باليوم الدولي للتعليم هذا العام تحت شعار «تغيير المسار، إحداث تحول في التعليم»، حيث يركز في رسائله على أن إحداث تحول إيجابي في المستقبل يقتضي إعادة التوازن على وجه السرعة إلى علاقة البشر مع الطبيعة، ومع التكنولوجيا.

وأضاف: «قد ينظر البعض إن الطبيعة والتكنولوجيا كأمرين متناقضين إلا أنهما في الحقيقة عماد مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة، فالتغير المناخي الذي نشهده ليس أمرا طارئا ولن يزول من تلقاء ذاته والعمل على وقفه لم يعد ترفا بل ضرورة، كما أن التكنولوجيا التي تغلغلت في كل مناحي الحياة لم تعد شيئا يمكن تجاوزه أو الاستمرار في تجاهله، ورغم كل ما تقدمه من فرص فلابد من استغلالها بشكل مثالي كي لا تكون عاملا يزيد من التفرقة الاجتماعية والاقتصادية».