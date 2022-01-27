شهدت أرض المعارض الدولية بمشرف يوم أمس انطلاق فعاليات معرض «البناء» الذي تنظمه وتقيمه شركتا معرض الكويت الدولي و(أتكس) لتنظيم المعارض والذي يستمر الى 29 من شهر يناير الجاري في صالة (C) بمشاركة أكثر من 45 شركة متخصصة في مجال البناء والإنشاءات والتصاميم الهندسية والديكورات والمصاعد والآلات الثقيلة. من جهتها، قالت مديرة التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن حكومة البلاد تولي اهتماما بقطاع البناء والإنشاءات، خاصة في ظل التطور العمراني والطفرة الكبيرة في قطاع البناء مع تنفيذ مدن سكانية جديدة كالمطلاع وجابر الأحمد وجنوب عبدالله المبارك، مما يجعل شركة معرض الكويت حريصة على استضافة وإقامة تلك المعارض المتخصصة لزيادة الفرص الاستثمارية وجلب الاستثمارات العالمية للسوق الكويتي فضلا عن تعريف المنتج المحلي دوليا. وبينت أهمية المعرض باعتباره حدثا رياديا ومتخصصا في مجال البناء والتصاميم في الكويت ويعتبر من أكبر المعارض التجارية الاستهلاكية للبناء والتصاميم الداخلية والانشاءات ويشكل فرصة لالتقاء الجمهور المستهدف مع المتخصصين في مجال البناء فضلا عن اكتساب الخبرات والمعرفة. وذكرت الدهيم أن المشاركات في هذا المعرض ضمت العديد من الشركات المحلية والأجنبية منها السعودية والهند وبريطانيا والإمارات وعدة مصانع تعرض منتجاتها المتنوعة كالأبواب والديكورات الداخلية والخارجية والمعدات الثقيلة والتصاميم الهندسية فضلا عن مجال الاضاءات والقواطع الكهربائية وغيرها من المستلزمات التي تسد احتياجات المهتمين والراغبين في مجال البناء.