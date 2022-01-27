أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (أي باف) أمس القائمة الطويلة لدورتها الخامسة عشرة والتي جاءت بينها روايتا «خادمات المقام» للكويتية منى الشمري و«الخط الأبيض من الليل» للكويتي خالد النصرالله. وضمت القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة من أول يوليو 2020 حتى آخر يونيو 2021 من بين 122 رواية تقدمت للجائزة المرموقة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وتدعمها مؤسسة جائزة بوكر في لندن وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار.



كما ضمت القائمة أيضا روايات «البحث عن عازار» للسوري نزار أغري و«ماكيت القاهرة» للمصري طارق إمام و«زنقة الطليان» للجزائري بومدين بلكبير و«همس العقرب» للمصري محمد توفيق و«رامبو الحبشي» للأريتري حجي جابر.



وضمت كذلك روايات «دلشاد» للعمانية بشرى خلفان و«الهنغاري» للجزائري رشدي رضوان و«أين اسمي» للسورية ديمة الشكر و«المئذنة البيضاء» للسوري يعرب العيسى و«حكاية فرح» للمصري عز الدين شكري فشير و«أم ميمي» للمصري بلال فضل.



وأيضا روايات «يوميات روز» للإماراتية ريم الكمالي و«خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس و«أسير البرتغاليين» للمغربي محسن الوكيلي.



كما كشفت الجائزة عن أسماء لجنة التحكيم لهذا العام برئاسة الناقد والروائي التونسي شكري المبخوت وعضوية الكاتبة اللبنانية إيمان حميدان وأستاذة الأدب العربي بيان ريحانوفا والشاعر الليبي عاشور الطويبي والناقدة الكويتية سعدية مفرح.