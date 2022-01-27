بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أشاد فيها سموه بما تميز به أدائه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة التي عقدت المنعقدة 18 الجاري وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، وذلك في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت امس، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أشاد فيها سموه بما تميز به أدائه من كفاءة رفعية خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب المقدم إليه وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقسة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة التي عقدت 18 الجاري وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، وذلك في جلسة مجلس الخاصة التي عقدت امس 26 الجاري، مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.