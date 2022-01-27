أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة بنتلي موتورز المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية اعتزامها تطوير أول سيارة كهربائية من إنتاجها وطرحها بحلول .2025 كما تعتزم الشركة البريطانية استثمار حوالي 5ر2 مليار جنيه إسترليني (4ر3 مليار دولار) في مشروعات مهمة خلال السنوات العشر المقبلة.

وستطور الشركة وتنتج السيارات الجديدة في مصنع كرو ببريطانيا، على أن يتم طرح السيارة الكهربائية في السوق عام .2025

وتتوقع بنتلي أن يحقق برنامجها الاستثماري الكبير تحولا كاملا في محفظة منتجاتها بالكامل وفي مجمع كرو الصناعي الذي يضم حوالي 4000 موظف.

وتأمل بنتلي من خلال الاستثمارات الجديدة أن تدمج تقنيات الإنتاج الخضراء الصديقة للبيئة في جيل جديد من التكنولوجيا الرقمية والتأثير البيئي المنخفض ومنشأة تصنيع عالية القيمة.

وبحسب بنتلي فإن خطط تطوير السيارة الكهربائية تعد جزءا من استراتيجية "ما بعد الـ 100" التي أطلقتها في 2020 بهدف تحول شركة بنتلي إلى شركة محايدة من حيث الانبعاثات الكربونية بحلول .2030