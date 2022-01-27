علقت تويتر حساباً آلياً كان يشتم مستخدمي لعبة "ووردل" التي تحقق رواجا كبيرا في الأسابيع الماضية ويكشف لهم حل أحجية الغد.

واستقطبت اللعبة الإلكترونية التي تقوم على اكتشاف كلمة من خمسة أحرف يومياً، ملايين الأشخاص. غير أن حساب @wordlinator بدا مصمما على تنغيص فرحة أولئك الذين يشاركون نتيجتهم في اللعبة عبر تويتر.

وأوضح ناطق باسم الشبكة الاجتماعية العملاقة لوكالة فرانس برس أن الحساب "تم تجميده لانتهاكه قواعد تويتر بشأن الحسابات الآلية ولإرساله تغريدات مع وضع إشارات (لأسماء مستخدمين) غير مستحبة".

وكان الحساب الآلي يرد تلقائيا على اللاعبين الذين ينشرون نتيجتهم مع رسالة مفادها "هل تعلم؟ لا شأن لنا بأدائك اللغوي الرديء. ولتلقينك درساً، كلمة الغد هي...".

وأكدت تويتر أنها لا تتسامح مع استخدام أدوات منصتها لإزعاج المستخدمين الآخرين.

وتوضح تويتر خصوصا في قواعد استخدامها أن الإشارات أو الردود أو الرسائل المباشرة غير المطلوبة والعدوانية المرسلة بصورة جماعية قد تدفع بالمنصة إلى تعليق أو إغلاق الحسابات المعنية.

وتقوم اللعبة على مبدأ بسيط يتمثل في اكتشاف كلمة كل يوم من خمسة أحرف، وفي ست محاولات كحد أقصى، بما يشبه مبدأ لعبة "ماسترمايند".

ورغم أنها متاحة حصرا عبر موقع إلكتروني (من دون تطبيق للأجهزة المحمولة)، حققت اللعبة انتشارا كبيرا خصوصا بفضل تشارك النتائج عبر الشبكات الاجتماعية مع إخفاء الحل.

وربما نجحت الجهة القائمة على حساب @wordlinator في اكتشاف الكلمات ببساطة من خلال الاطلاع على شيفرة المعلوماتية الخاصة بالموقع الإلكتروني