أفاد استطلاع عالمي بأن أكثر من ثلث الطيارين المدنيين لا يزاولون عملهم، مما يظهر الضرر طويل الأمد الذي تسبب فيه فيروس كورونا للصناعة فيما تدخل الأزمة عامها الثالث، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وخلص الاستطلاع بشأن الطيارين إلى أن 62 % فقط منهم لا يزالون في وظائفهم، بينما لا يعمل 20 % منهم. وتم تسريح 6 % مؤقتا، وفقا لاستطلاع شمل 1743 طيارا محترفا أجرته مؤسسة "جوز ريكروتمنت" بالمملكة المتحدة وموقع "فلايت جلوبال".

وتشكل هذه النتائج تحسنا بالنسبة للعام الماضي، الذي شهد عدم مزاولة أغلب الطيارين عملهم، ولكن تم إجراء الاستطلاع قبل أن يؤدي انتشار سلالة أوميكرون إلى المزيد من العراقيل