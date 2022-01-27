أعلنت شركة الصناعات الجوية والطائرات الأمريكية بوينج، تراجع خسائرها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 16ر4 مليار دولار بما يعادل 02ر7 دولار للسهم الواحد مقابل خسائر قدرها 44ر8 مليار دولار بما يعادل 65ر14 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وفي الوقت نفسه، بلغت الخسائر الأساسية للشركة، بعد استبعاد البنود الخاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي، 69ر7 دولار للسهم مقابل خسائر بقيمة 25ر15 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجع إجمالي إيرادات بوينج خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3% إلى 79ر14 مليار دولار مقابل 30ر15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس زيادة إيرادات قطاع الطائرات التجارية وتراجع إيرادات قطاع المعدات العسكرية.