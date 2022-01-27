أعلنت شركة "ماتيل" الأربعاء أنها وقعت اتفاقا مع "ديزني" يتيح لها بيع منتجات من مجموعات "ديزني برنسس" و"فروزن"، لتستحصل تاليا على تراخيص تحملها منافستها "هاسبرو".

وقد ارتفعت قيمة أسهم "ماتيل" في بورصة ناسداك بأكثر من 8% خلال التبادلات الإلكترونية قبيل افتتاح وول ستريت

وكانت المجموعة الأميركية المصنعة لدمى "باربي" الشهيرة وسيارات "هوت ويلز" المصغرة وألعاب "فيشر برايس"، فقدت تعاونها مع "ديزني" لحساب "هاسبرو" سنة 2016,

وبعدما تأثرت سلبا بإفلاس شركة "تويز آر أس" الموزعة للألعاب، اجتازت "ماتيل" مرحلة مضطربة وتوالى على إدارتها أربعة مدراء عامين بين 2015 و2018.

وتوصل الفريق الإداري الجديد الذي يرئسه رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي إينون كريس إلى تثبيت الوضع المالي للمجموعة وعقد اتفاق حصري مع مجموعة "ديزني" العملاقة على تراخيص لمنتجات شعبية جدا.

وتنتمي شخصيات من عالم "ألادين" (علاء الدين) و"الجميلة والوحش" و"حورية البحر" و"الأميرة النائمة" و"بيضاء الثلج"، من مجموعة شخصيات "أميرات ديزني".

وقال المدير التشغيلي لدى "ماتيل" ريتشارد ديكسون في بيان "بصفتنا الرائدين عالميا في مجال الدمى، نتشوق لتقديم استراتيجية ماتيل الفريدة لإدارة العلامات التجارية، والخبرة في المنتجات والتسويق فضلا عن الاهتمام المتواصل بالتفاصيل والجودة".

ولم تكشف "ماتيل" عن قيمة الاتفاق، لكنها أوضحت أن المجموعات الجديدة ستُطرح في الأسواق اعتبارا من مطلع 2023.

من ناحيتها، أعلنت "هاسبرو" تجديد شراكتها مع "ديزني" لتسويق منتجات مشتقة من عالم "ستار وورز" (حرب النجوم)، وتوقيعها عقدا جديدا لتصنيع ألعاب من سلسلة "إنديانا جونز".