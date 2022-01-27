يمكن للبنوك التجارية التايلاندية إقامة مشروعات مشتركة مع شركات إدارة الأصول لإعادة هيكلة الديون وتقديم الإعفاءات للمقترضين المتضررين من وباء كورونا، وفقا لبنك تايلاند (البنك المركزي).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كبير مديري البنك، سواني جاتساداساك، القول في بيان عبر الانترنت إنه يجب تأسيس المشروعات المشتركة قبل نهاية عام 2024، وإنهاؤها في غضون 15 عاما ما لم تحصل على إذن خاص من البنك المركزي .

كما يجب على الشركات التي تم تأسيسها حديثا مساعدة المقترضين على إعادة هيكلة الديون، على عكس طريقة شركات إدارة الأصول التقليدية للتعامل مع الديون المعدومة.

ويمكن للمشروعات المشتركة لشركات إدارة الأصول شراء القروض المتعثرة والأصول المتعثرة لخدمة المقترضين المتضررين من الوباء.

ووفقا للبنك المركزي، يجب ألا يكون لأي من البنوك وشركات إدارة الأصول سيطرة على الطرف الآخر في المشروعات المشتركة، كما يسمح لها بإدخال شريك ثالث لموازنة هيكل المساهمة.

يشار إلى أن القروض المتعثرة في البنوك التايلاندية بلغت 14ر3% من إجمالي الإقراض في الربع الثالث، ولم يطرأ عليها تغيير كبير مقارنة بالربع الثاني (09ر3%)، وذلك في المقام الأول بسبب المساعدة المالية ومراجعات القواعد الخاصة بتصنيف القروض.