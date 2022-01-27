قفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، مدعومة بنقص حاد في المعروض من المساكن القائمة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 11.9 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 811 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر تشرين الثاني بالخفض إلى 725 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 744 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل أكثر من 10 بالمئة من اجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، إلى معدل قدره 760 ألف وحدة.

وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات المنازل الجديدة 14 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وكانت سجلت ذروة عند 993 ألف وحدة في يناير كانون الثاني العام الماضي، وهي الأعلى منذ نهاية 2006. وبيع حوالي 762 ألف منزل جديد في 2021، بانخفاض قدره 7.3 في المئة عن 2020 .