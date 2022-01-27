نفذت المنظمة العربية للتنمية الإدارية (إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية) 25 برنامجاً تدريبياً خلال الفترة من 2 إلى 27 من يناير الجاري، بمشاركة 170 متدرباً من منسوبي وزارات وهيئات من 3 دول هي: مصر والسعودية والسودان.

وذكر بيان صدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن هذه البرامج هدفت إلى تنمية مهارات ومعارف المشاركين بالاتجاهات الإدارية الحديثة والنماذج العالمية للتميز الإداري، بما يسهم في تحسين الأداء في الوزارات والهيئات والمؤسسات العربية المشاركة.

واشتملت البرامج على محاضرات وحلقات نقاشية وبعض دراسات الحالة مع تطبيقات عملية على بعض الوظائف الإدارية ومهام المديرين.

وتناولت البرامج عدة موضوعات منها: الإدارات الإلكترونية بالعمل الحكومي، وإتقان المنظومة الاقتصادية في ظل التحول الرقمي، والمهارات المتكاملة بالأعمال الإدارية، والبرنامج المتكامل لتنمية المهارات القيادية والإدارية، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان في ضوء الإصدار الجديد، والاستراتيجية الحديثة للعلاقات العامة والعلاقات الدبلوماسية، والإدارة الإلكترونية للموارد البشرية ودبلوم المهارات المتخصصة "التدقيق والرقابة والتفتيش" وإعداد الموازنات الحكومية.

وتأتي أهمية هذه البرامج لبناء القدرات البشرية والمؤسسية لموظفي القطاع العام والخاص والقيادات العربية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير أداء منسوبي الوزارات والمؤسسات العربية والمتخصصة في العلوم الإدارية والإصلاح الإداري وإدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تطوير العنصر البشري من خلال صقل مهاراته وخبراته وبناء قدرات العاملين بالمؤسسات العربية.