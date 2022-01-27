أعلنت الحكومة الفلبينية نمو اقتصاد الفلبين خلال العام الماضي بأكثر من التوقعات بفضل الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام.

وذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية أن الاقتصاد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6ر5% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت التوقعات الحكومية تتراوح بين 5 و5ر5%.

وكان الاقتصاد الفلبيني قد سجل خلال 2020 انكماشا بمعدل 5ر9% بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء سجل الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 7ر7% بفضل نمو كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الزراعة والخدمات والصناعة.

وكانت السلطات قد خففت القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد قبل موسم عطلات عيد الميلاد الماضي.

وسجل قطاعا الصناعة والخدمات نموا سنويا بمعدل 2ر8% و3ر5% خلال العام الماضي على الترتيب وهو ما يمثل ازدهارا قويا مقارنة بالانكماش الذي تم تسجيله في العام السابق. في المقابل سجل قطاع الزراعة انكماشا بمعدل 3ر0% خلال العام الماضي.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي في الفلبين خلال العام الماضي بنسبة 2ر4% بعد انكماش بنسبة 9ر7% خلال العام السابق بحسب وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي الفلبيني كارل كيندريك تشوا.