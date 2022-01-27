تولت رومانيا رئاسة اللجنة الدولية لحماية نهر الدانوب.

ذكر بيان لمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا أنه بهذه المناسبة تم تنظيم لقاء بالفيديو لشرح برنامج رئاسة رومانيا للجنة الدولية لعام 2022، مشيرًا إلى أن الرئاسة الرومانية ستعطي الأولوية للاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية 2022 وتنفيذ أحكام إعلان الدانوب 2022، بالإضافة إلى بدء الإجراءات المنصوص عليها في خطة إدارة حوض نهر الدانوب وخطة إدارة مخاطر فيضانات الدانوب.

لفت البيان الى دور رومانيا الحيوي في حوض نهر الدانوب، حيث أنها مسئولة عن قسم كبير من أراضي حوض نهر الدانوب.

يذكر أن نهر الدانوب يعتبر أطول نهر في الاتحاد الأوروبي وثاني أطول نهر في أوروبا بعد نهر الفولجا وينبع من الغابة السوداء في ألمانيا ويمر بعدة عواصم أوروبية قبل أن يصب في البحر الأسود عن طريق دلتا الدانوب الموجودة بين رومانيا وأوكرانيا، كما يمر نهر الدانوب بعشر دول أوروبية.