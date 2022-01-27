أعلنت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي تتجاوز تقديرات المحللين.

بلغ صافي أرباح المجموعة المصرفية الأكبر في ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي 9ر5 مليار يورو في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رايهم وكالة بلومبرج للأنباء 68ر5 مليار يورو.

وبلغت إيرادات قطاع إدارة الأصول في المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 789 مليون يورو مقابل تقديرات المحللين وتبلغ 4ر714 مليون يورو.

وبلغت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة خلال الربع الأخير 91ر1 مليار يورو مقابل التقديرات 82ر1 مليار يورو. في حين بلغت إيرادات قطاع التجزئة المصرفية 04ر2 مليار يورو وفي نفس قيمة تقديرات المحللين.