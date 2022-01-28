عمليات التجميل



ما حكم تصغير الأنف وتكبير الشفاه؟



٭ هناك بحث مقدم منذ نحو 16 سنة الى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الموجودة في الكويت يجتمع الأطباء والفقهاء وتناقش مثل هذه الأمور في القضايا المعاصرة في الطب، ففي بحث قدم حول عمليات التجميل وأخذت توصية هذه الندوة حتى منظمة الصحة العالمية أخذتها، بالنسبة لعملية التجميل ان كان هناك عيب خلقي سواء في الرجل أو في المرأة وهذا العيب يشغله أو يؤلمه نفسيا كأصبع زائدة أو ظهور كتلة من اللحم على الوجه بحيث يظهر للعيان، أما اذا كان مخفيا في الجسم لا يطلع عليه احد فهذا أمر آخر، لكن ان كان عيبا خلقيا يتألم منه الإنسان إذا كبر وينظر اليه ويكون موضع سخرية فمن الممكن إجراء تجميل له، أما عملية التجميل وفقا للموضة كتكبير الشفاه وتصغير الأنف ومن غير حاجة فهذه حرام ولا يجوز.



مجتمع متناقض



انا مسلم أكاد أفقد ديني بسبب تناقضات في هذا المجتمع، وصور كثيرة تخالف تعاليم الاسلام وآدابه، وهناك عدم انسجام بين ما يقوم به الدعاة والوعاظ وعلماء الدين من ارشاد وتوجيه وبين عدم استجابة قطاع كبير لهذه الارشادات والتوجيهات. كيف السبيل؟



٭ لا اتفق معك حول التوقيع الذي وقعت به رسالتك «مسلم سيفقد دينه بفعل تناقضات المجتمع»، لأن المسلم يعتز بدينه، بل انه سيكون اكثر تمسكا بدينه عندما يرى تفاهة ما عند الآخرين.



أقول انني أشاركك مشاعرك تجاه ما يحدث من تناقضات ذكرتها في رسالتك بالتفصيل، وهذه من الأمور التي يسلم بها العاقل العارف لدينه ولتعاليم اسلامه، ولكننا يا اخي الكريم يجب علينا جميعا الا نقف فقط حيال هذا الأمر عاجزين ننتقد فقط ونصف الداء ونتوجع ونقول ان في المجتمع كذا وكذا، وفي المجتمع مخالفات كثيرة لتعاليم الإسلام ثم لا نعمل شيئا.



المريض الذي يتوجع من الألم ويعرف موضعه ويشتكي في ظنه ان الشكوى ستخفف من ألمه او ستشفيه من دائه، وكل من يزوره يقول له: هل ذهبت الى طبيب يعالجك؟



تعنت ولي الأمر



تعديت الثلاثين وثيب وأرغب في الزواج من رجل ترضون دينه وخلقه، ولكن ولي أمري رافض الزواج فما الحل؟



٭ إذا كان ولي الأمر رافضا مبدأ الزواج فحرام عليه، وإذا كان راضيا عن المبدأ ولكن له شروط فيمن تقدم فعليه أن يفتح معه الحديث ويحاول إقناعه.



طبيب غير مسلم



هل يجوز للمسلم ان يتداوى عند طبيب غير مسلم؟



٭ اذا كان الطبيب غير المسلم خبيرا بالطب، ثقة في تخصصه، فما المانع؟ نعم يجوز، بل يجوز ان يأتمنه على ماله وان يعامله كما قال الله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما)، فيجوز أن يستطب عنده.



ظهور قدم المرأة



في حالة إذا ظهرت قدم المرأة في الصلاة فهل تبطل الصلاة؟



٭ إن ظهرت القدم من غير تعمد مثل ان يكون بسبب الهواء فلا شيء فيه، ولكن اذا تعمدت أن تظهر قدميها فالصلاة تبطل وتعيد صلاتها.



المعتدة والتلفزيون



هل يجوز للمرأة في فترة العدة أن تشاهد التلفاز؟



٭ ما علاقة التلفاز بفترة العدة، المرأة ترى التلفاز ولكن ترى الأشياء المفيدة النافعة سواء أكانت في العدة أو غيرها، ان كانت عدة طلاق فليس فيها حداد، وعدة الوفاة فيها حداد وهو إظهار الحزن على الزوج ولا بأس بأن ترى الأشياء المفيدة النافعة في بيتها سواء أكان في عدة الوفاة أم عدة الطلاق وسواء للمرأة أو الرجل لأن التلفاز فيه سلبيات كثيرة وكذلك فيه إيجابيات.