أعلنت رابطة هواة كرة القدم «SFL» عن فتح باب التسجيل لمسابقات موسم 2022/2023 رسميا وسط إقبال كبير من جانب الفرق الراغبة في المشاركة.



وأكد رئيس الرابطة عمر الأنصاري ان التسجيل سيكون إلكترونيا على ان يتم إغلاقه عند اكتمال العدد المطلوب وهو 30 فريقا على أقل تقدير، ولا يسمح للاعبي الأندية في كرة القدم او كرة الصالات بالمشاركة ويستثنى فقط لاعبو فرق الشواطئ، ويسمح بمشاركة اللاعبين من سن 16 فما فوق.



هذا، وتأهل فريقا مبخر وسوكر الجسار للمباراة النهائية في مسابقة الكأس بعد فوز الأول على بوكا جونيورز 3-1 بركلات الترجيح والثاني على ديوانية النزهة بركلات الترجيح أيضا وبذات النتيجة.