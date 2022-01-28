دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع الموسم الثقافي الخاص بأعضاء الإدارة، تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين، حيث أقيمت صباح الثلاثاء الماضي أولى الفعاليات بورشة عمل افتراضية بعنوان «صياغة شرط التحكيم.. تطبيقات عملية».



وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان بأن هذه الورشة تعكس رغبة كل من المركز والإدارة في المساهمة بتحسين البيئة القانونية والتحكيمية في الكويت، وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من خلال التعاون لإقامة فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة عالية والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، حيث يتضمن البرنامج جوانب عديدة نظرية وعملية تحمل في طياته العديد من التطبيقات الواقعية.



وأشار الوزان إلى أن مركز الكويت للتحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع من خلال تنظيمهما لهذه الورشة يوفران مناخا ملائما للحوار والنقاش سعيا لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم، وذلك من خلال تفاعل المشاركين حول موضوع الورشة ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الورشة.



وأضاف الوزان أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضايا وفعاليات وأنشطة المركز، يصاحبها تحديث نظام التوفيق والتحكيم الخاص بالمركز، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني.



وأعقب ذلك كلمة للمستشار سعود القملاس - وكيل إدارة التحكيم الدولي بإدارة الفتوى والتشريع، تحدث فيها عن أهمية التعاون بين الجهتين، موضحا أن الديناميكية التي يتميز بها المركز وعراقة إدارة الفتوى يلتقيان لغرض تبادل الخبرات بينهما لما في ذلك من مصلحة لأعضاء الإدارة وتطوير العمل بهدف إثقال خبراتهم وتنويع مصادر معرفتهم.