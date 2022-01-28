خسائر القطاع بحاجة لدراسة مستفيضة من الجهات المعنية لعدم تكرارها



قال رئيس مجلس إدارة شركة غراند ماجستيك للفنادق محمد أبوصليب، إن قطاع الفنادق في الكويت هو الأكثر تضررا والأعلى خسارة قياسا بدول مجلس التعاون الخليجي خلال أزمة كورونا.



وأضاف أبوصليب أن الخسارة التي لحقت بهذا القطاع المهم والحيوي كانت بسبب القرارات الحكومية الخاطئة أو غير المدروسة بعناية، مثل إغلاق المطار والحدود البرية والبحرية وتطبيق الحجر على القادمين للكويت.



وشدد أبوصليب إلى ان الخسائر التي مني بها قطاع الفنادق كغيره من القطاعات المهمة في الدولة بحاجة إلى دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية لعدم تكرار مثل هذه الانتكاسات للاقتصاد الوطني.