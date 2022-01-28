دارين العلي



تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمواقع ساحلية وشاطئية تفيد بوجود نوع من البقايا التي تتجمع على الشواطئ بلونها المائل الى الأخضر.



وتنقل بعض هذه الوسائل أن هذه الظاهرة تعود للتلوث الحاصل في البيئة البحرية وما ينتج عنه من مشاكل وأضرار تؤذي الثروة السمكية وتتطلب تدخلا من الجهات المعنية.



وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للبيئة ان هذه الظاهرة طبيعية وهي ما يعرف بالطحالب الخضراء او خس البحر.



ولفتت إلى ان هذه الطحالب الخضراء تزدهر بدرجة كبيرة على شواطئ الكويت من شهر يناير الى شهر مايو، وتعد رؤيتهم بصورة كبيرة في هذه الفترة ظاهرة طبيعية.



وأوضحت الهيئة أنها تنتشر على الشواطئ في شرق الدوحة، وشاطئ السالمية، والبدع، وشاطئ سلوى، وشاطئ الفنطاس، وشاطئ العقيلة، وفي مناطق أخرى مختلفة.



وبينت أن ظهورها في هذه الفترة نتيجة لتوافر الظروف المناخية المناسبة للتكاثر حيث تعتبر الطحالب الخضراء موائل طبيعية ومصدرا للغذاء للعديد من الكائنات البحرية.



وأوضحت ان هذه الطحالب تظهر في منطقة المد والجزر، كما انه من الممكن ان تتواجد في أعماق البحار.



وأشارت «البيئة» إلى انه خلال موسم ازدهار الطحالب الخضراء في الكويت تتواجد معها بعض أنواع الطحالب البنية منها التي تعرف باسم



- Iyengaria sp وPadina sp في بعض الشواطئ.



أما الاسم العلمي للطحالب الخضراء فهو Enteromorpha sp, Ulva lactuca.