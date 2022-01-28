أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لبطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الأولى لـ «الكيرم» «لعبة البليارد»، والتي يستضيفها وينظمها متحف بيت العثمان خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير المقبل تحت إشراف تنظيمي من الهيئة العامة للرياضة بمشاركة أكثر من 113 فريقا وما يفوق 226 لاعبا.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن دعمها للبطولة أتى على هامش الزيارة التي قامت بها إلى متحف بيت العثمان بمنطقة حولي بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي ورئيس فريق الموروث الكويتي للتراث ونائب رئيس مركز العمل التطوعي أنور الرفاعي، بالإضافة إلى فريق «زين» ومسؤولي متحف بيت العثمان.



وعبرت «زين» عن فخرها برعاية هذا الحدث المحلي المميز بالتعاون مع متحف بيت العثمان التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي، حيث يأتي دعمها للبطولة ضمن استراتيجيتها لتطوير قطاعات الشباب والرياضة والثقافة في الكويت، فالشركة تؤمن بأهمية الدور الفعال لمؤسسات القطاع الخاص في دعم وتطوير الأنشطة التي تعنى بتعزيز الثقافة المحلية، خاصة تلك التي تسهم في الحفاظ على الموروث الشعبي وترتكز حول التراث الكويتي الأصيل.



ويقيم متحف بيت العثمان بطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الأولى لـ «الكيرم» «لعبة البليارد»، وهي من الألعاب الشعبية القديمة التي تلقى رواجا كبيرا لدى الشباب منذ القدم، وستشهد البطولة مشاركة أكثر من 113 فريقا وما يفوق 226 لاعبا، وتشرف عليها الهيئة العامة للرياضة تنظيميا وتحكيميا، وسيتم تقديم جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الأربع الأولى، كما سيتم تنظيم العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة للحضور خلال البطولة.



وأكدت الشركة أن رعايتها لهذه البطولة تأتي تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعات الرياضة والشباب والثقافة، حيث تفخر برعاية ودعم العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الأجيال القادمة بالتراث الكويتي الأصيل والمساهمة في الحفاظ على الموروث الشعبي والأنشطة الثقافية المحلية بأنواعها.