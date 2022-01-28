عبدالكريم العبدالله و«كونا»



أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 521341.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 5063 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 469916، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.1%



وأوضح د.السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2490 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 48935 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 410.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 36377 ليصبح مجموع الفحوصات 6786442، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 18%.



هذا، وخصصت الجمعية الطبية الكويتية خطا «ساخنا» للدعم التقني والرد على الاستفسارات الخاصة بتجديد التراخيص الطبية.



ويعمل الخط الساخن للجمعية الطبية، والذي يحمل رقم 95597998، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا.