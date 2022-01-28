قامت قوة الواجب 152 التابعة للقوات البحرية المختلطة ومقرها مملكة البحرين والتي تقودها حاليا القوة البحرية الكويتية بتنفيذ تمرين «الصقر المدافع» خلال الفترة 25 - 26 يناير 2022 في منطقة الخليج العربي، وقد شاركت في هذا التمرين القوات البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية - مملكة البحرين - الكويت - الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.



ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجال الأمن البحري.



وشاركت من الكويت بالإضافة للقوة البحرية (القوة الجوية ولواء المغاوير/ 25 والإدارة العامة لخفر السواحل).



وقد حقق التمرين أهدافه المتمثلة في التمكن من مرافقة سفينة وحمايتها داخل منطقة العمليات وصد الاعتداءات من القوارب الهجومية السريعة وتخليص السفن من أعمال القرصنة عن طريق الإنزال الجوي لفريق الاقتحام.



كما عزز هذا التمرين تنفيذ القيادة والسيطرة على مستوى القوات المختلطة، وأظهر المشاركون في التمرين كفاءة عالية واحترافية في العمليات البحرية المشتركة ما يشجع قوة الواجب المختلطة 152 بالاستمرار لتخطيط وتنفيذ التمارين لتعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.