قال مدير زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية سلمان العبيد: لقد تحققت خلال 2021 العديد من الإنجازات المميزة، وذلك رغم الصعوبات والتحديات التي طالت كل مناحي الحياة جراء تداعيات فيروس كورونا حيث تجاوز عدد المستفيدين من أنشطتها أكثر من 35 ألف مستفيد داخل وخارج الكويت.



وأضاف العبيد: تم بناء 8 مساجد في شتى الدول، ونحرص على اختيار الدول التي تكون في حاجة شديدة للمسجد ونقوم بزيارة الموقع ومتابعة المشروع وتوثيقه من بداية العمل وحتى إنجازه، وفي العام الماضي قامت ببناء 4 بيوت للفقراء، حيث تساهم في توفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة.