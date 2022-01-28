أحمد خميس



علمت «الأنباء» أن تعليمات صدرت إلى جميع إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست تتضمن استقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية اعتبارا من الأحد المقبل، ويأتي هذا الإجراء في اطار حرص وزارة الداخلية على سرعة إنجاز المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم داخل شؤون الإقامة وتجاوز ندرة المواعيد أو تأخرها، على أن يحظر الدخول من دون موعد مسبق يتم الحصول عليه من قبل وزارة الداخلية بعد إدخال البيانات. من جهة أخرى، قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة العدل بخدمة الربط الإلكتروني لكل المعاملات الخاصة بالحجز القضائي على المركبات، بحيث يتم الحجز والرفع آليا من دون كتب أو أوراق رسمية موجهة الى الإدارة العامة للمرور، كما هو معمول به حاليا، وستبدأ الخدمة بداية من شهر فبراير 2022. وتوضح الإدارة أن هذه الخدمة تأتي استكمالا لما تم إنجازه من خدمات إلكترونية، والتي تساعد في سرعة تطبيق الإجراءات القضائية في رفع وحجز المركبات.