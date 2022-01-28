الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تمسكت إدارة النادي العربي القطري باستمرار المحترف الغابوني آرون بوبندزا في صفوف الفريق الكروي، وذلك بعد أن انهالت عليه العروض الأوروبية من أندية تركية وفرنسية، عقب تألقه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، حيث قدم اللاعب مستوى متميزا واستطاع قياده المنتخب للوصول إلى الدور الـ 16، وتوديع البطولة بعد الخسارة أمام منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.



وتمكن الغابوني آرون بوبندزا من تسجيل هدف في البطولة خلال لقاء جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات.



ويأتي رفض إدارة نادي العربي لفكرة الاستغناء عن لاعبه الغابوني بسبب الرغبة القوية لدى الجهاز الفني بقيادة القطري يونس علي في تواجد الفريق بالمربع الذهبي هذا الموسم من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا العام المقبل.



من جهه أخرى، أغلق المدافع الجزائري لنادي قطر جمال بلعمري أزمته المالية مع ناديه السابق الشباب السعودي، وذلك بعد أن أرسل اللاعب مبلغ 1.2 مليون دولار إلى خزينة نادي الشباب، قيمة الشرط الجزائي الذي كان موجودا في عقده مع النادي عندما انتقل إلى صفوف نادي ليون الفرنسي دون موافقة نادي الشباب.



إلى ذلك، اقتربت طلبات الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 من حاجز الـ 3 ملايين تذكرة، في أقل من أسبوع، للتواجد في البطولة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وسط إقبال كبير من جميع أنحاء العالم. ووفقا لأحدث الإحصاءات، فقد استقبل «فيفا» ما يزيد على 2.7 مليون طلب للحصول على تذاكر المونديال في أقل من أسبوع على الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.



وتصدرت قطر قائمة أول 10 دول طلبا لتذاكر مباريات المونديال، تليها الأرجنتين ثم المملكة المتحدة والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وألمانيا والإمارات والهند والبرازيل.