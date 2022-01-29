ضمن اهتمامها بدعم الفئات المحتاجة محلياً، أعلنت جمعية تراحم الخيرية عن توزيع 225 ألف عبوة مياه في عدد من المواقع والمنشآت داخل الكويت، وذلك ضمن مشروعها لسقيا الماء.

وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لجمعية "تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية" عبد الحميد الدوسري إن الجمعية قامت مؤخرًا بتوزيع عبوات المياه المجهزة على رواد المساجد ومراجعي المستوصفات وبعض المدارس وأماكن تجمع العمال.

وأوضح الدوسري أن الجمعية تنفذ هذا المشروع من منطلق قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة سقي الماء" ولما لهذه الصدقة من أهمية وأجر عظيم، ينتفع بها المحتاجين ويجري ثوابها للمتبرعين.

وأضاف الدوسري أن تنفيذ المشروع يستهدف تلبية احتياجات المجتمع، وفتح المجال أمام المحسنين للمشاركة والتبرع في أفضل وأعظم الصدقات، بالإضافة إلى تعزيز التراحم والتكافل بين عناصر المجتمع، ونفع الفئات المحتاجة داخل الكويت.

كما أشاد الدوسري بتبرعات أهل الخير وفزعتهم لتخفيف معاناة المحتاجين داخل الكويت، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يكتب لهم كامل الأجر وعظيم الثواب.