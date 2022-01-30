في ظل استكمال الأعمال الإنشائية الرئيسية لواحد من أكبر المشاريع الترفيهية والمتعددة الاستخدامات المرتقبة في الكويت وهو مشروع «الأندلس»، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة أجيال العقارية الترفيهية عبدالعزيز الخترش عن آخر تطورات المشروع وانضمام العديد من الشركات والعلامات التجارية الرائدة للمشروع، «إن مشروع الأندلس شارف على إتمام أعمال التشييد والبناء ومن المتوقع تسليم الوحدات للمستثمرين في القريب العاجل، حيث إن مشروع «الأندلس»، وخلال فترة وجيزة، شهد إقبالا كبيرا من قبل المستأجرين، حيث زادت نسبة الإشغال بشكل ملحوظ من خلال تأجير عدد كبير من الوحدات لصالح مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المختلفة، والشركات والعيادات الطبية المميزة».



وأضاف الخترش أن شركة أجيال العقارية الترفيهية قامت بتوقيع اتفاقيات لاستثمار الوحدات التجارية مع العديد من المستثمرين بلغت نسبة الإشغال للمحلات التجارية نسبة 76%، ومن أبرز العلامات التجارية تم استقطابها للمجمع التجاري: Grand Cinemas، ونادي «SPARK» الرياضي، وكذلك شركة علي عبدالوهاب المطوع لاستضافة مجموعة من أبرز وأرقى علاماتها التجارية الرياضية وهي INTERSPORT وSNKR وExplorer Base.



كما تم التوقيع مع العديد من المطاعم والكافيهات لتكون وجهة مميزة لرواد مجمع الأندلس ومنها العديد من المشاريع المحلية الناجحة.



هذا، وستقوم Grand Cinema بإقامة مجمع سينمات على أفخم مستوى داخل «الأندلس»، ليضم 11 صالة عرض في أول سينما تحت الأرض في الكويت، والمزودة بأحدث تقنيات مشاهدة الأفلام، وستوفر مجموعة من الخدمات الشاملة بتكنولوجيات حديثة تلاقي تطلعات الجيل الحالي من المشاهدين وهي العنصر المكمل الذي يعد في الأصل أحد الأركان الرئيسية لمفهوم «الأندلس»، القائم على إحياء الذكرى الترفيهية لسينما الأندلس سابقا التي كانت في ذات موقع المشروع منذ سنين.



أما نادي «SPARK» الرياضي، فقد خصص له أيضا طابقا كاملا لما ينفرد به النادي من إمكانات عالية وأجهزة متقدمة فيما يتعلق بالرياضات المختلفة وتحسين اللياقة البدنية، ليكون ناديا رياضيا متكاملا مخصصا حصريا للسيدات.

كذلك، سيوفر كل من INTERSPORT وSNKR وExplorer Base منفذا جديدا ومختلفا ضمن «الأندلس» لعرض منتجاتها الرياضية الفريدة المختلفة من ملابس وأحذية، وأدوات وأجهزة رياضية فاخرة.