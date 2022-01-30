تخصيص الفترة الصباحية للهيئات الديبلوماسية والجهات الحكومية ووفودها وطلبة المدارس

«المواصلات» شكّلت فريقاً للإشراف على استقبال الجمهور بالفترتين الصباحية والمسائية



عادل الشنان



يستعد برج التحرير لاستقبال الجمهور بعد توقفه لعقد من الزمن تقريبا، حيث شارفت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وكيل وزارة المواصلات م.خلود شهاب برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة م.مانع العجمي وعضوية 9 موظفين لإنهاء أعمالها بعد إنجاز أعمال النظافة بكل أشكالها وإعادة ترميم القاعة الرئيسية لاستقبال الجمهور ومدخل المبنى ونقل عدد من القطع التاريخية الخاصة بالوزارة لعرضها وتجهيز أماكن لاستغلالها من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية الخاصة بالشركات الحكومية.



وتعتزم وزارة المواصلات الإعلان عن استقبال الجمهور في الدور 150 ببرج التحرير من الساعة 3 حتى 8 مساء من خلال الحجز عبر موقع إلكتروني محدد سيتم الإعلان عنه قريبا وسيكون الدخول بالمجان، كما سيتم تخصيص الفترة الصباحية للهيئات الديبلوماسية والجهـــات الحكوميــة ووفودها الرسمية وأيضا لطلبة المدارس بعد تأهيل هذا الدور وإقامة معرض داخلي يضم قطعا تاريخية وأثرية خاصة بوزارة المواصلات بعد أخذ الموافقات الرسمية من مختلف الجهات الحكومية، وذلك للسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في عرض أعمالهم ومنتجاتهم في المعرض مقابل رسوم محددة اعتمادا على المساحة التي سيتم استغلالها، بالإضافة الى مشاركة الشركــات الحكوميـــة «الألبان» و«المطاحن» ووزارة الداخلية للتنظيم و«الصحة» بتوفير سيارة إسعاف.



وتم تحديــد مدخــل البرج المقابل لمبنى البلدية والمجلس البلدي كبوابة رسمية لدخول الزوار عبر آلية منظمة للصعود للدور 150 ومشاهدة مدينة الكويت وضواحيها من أعلى البرج والاستمتاع بالمعرض الذي سيضم عددا كبيرا من الهواتف وتكون هناك طريقة لتنظيم صعود الجمهور لمشاهدة مدينة الكويت وضواحيها كما تم تخصيص مساحة اسفل البرج لاستغلالها أيضا كمتحف مصغر يحكي رحلة وتاريخ وزارة المواصلات عبر لوحات فنية تتضمن قطعا مختلفة تم استخدامها منذ ستينات القرن الماضي ووضع إضاءة وشاشة عرض، كما قامت الوزارة بتشكيل فريق يشرف على استقبال الجمهور خلال الفترتين.