هادي العنزي



يحث الجهاز الإداري بنادي السالمية الخطى، ويســــارع بالاتصــال والتنسيق مع عدد من الجهات لإبرام صفقة مناسبة للسماوي، تضمن معها التعاقد مع لاعب وسط متأخر أو مدافع، يعزز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب دوري stc للدرجة الممتازة، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية غدا.



وقد أعاد السالمية المهاجم الدولي الإيفواري جمعة سعيد إلى صفوفه خلال الأسابيع الماضية، بديلا عن البرازيلي دوغلاس الذي اصيب بالرباط الصليبي وانتهى موسمه مبكرا، كما خرج البحريني سيد ضياء من حسابات الجهاز الإداري للسماوي، بعد توقف المفاوضات لعدم رغبة ناديه بالتخلي عنه.



وذكر مدير الفريق الأول للسماوي بدر الخالدي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن البحث جار لإقامة مباراة ودية ثانية مع أحد الفرق المحلية، وذلك بعد اللقاء الودي مع منتخبنا الوطني لشباب (4-0 لمصلحة السالمية)، ونأمل الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة قبل مواجهة النصر ضمن الجولة ال 10 للدوري الممتاز 10 فبراير المقبل، لافتا الى ان العقبة الأبرز التي تواجهنا حاليا هي خروج ملعب ستاد ثامر من الخدمة، نظرا لصيانة أرضيته.