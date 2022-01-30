اختتمت يوم أمس فعاليات معرض «البناء» في الكويت الذي احتضنت فعالياته قاعات ومرافق أرض المعارض في مشرف بتنظيم مشترك بين شركة معرض الكويت الدولي وشركة (أتكس) لتنظيم المعارض لمدة أربعة أيام وسط إقبال كبير من المستهلكين والراغبين في بناء المنازل والقسائم وبمشاركة فاعلة من حشد من العارضين بلغ أكثر من 45 شركة لمصانع ومؤسسات وشركات محلية وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء.



وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم نجاح المعرض الذي يعد من أهم الفعاليات الاقتصادية في البلاد خاصة فيما يخص مواد البناء حيث خدم شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في بناء منازلهم عبر العروض الحصرية والخصومات من قبل الشركات في المعرض.



وقالت الدهيم إن الشركة على استعداد تام لإقامة واحتضان المعارض والمؤتمرات المعنية في مواد البناء والانشاءات بمختلف أنشطتها مستقبلا لما لها منفعة بالدرجة الاولى للمستهلك، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات والاجراءات للشركات المحلية والاجنبية ومد جسور التعاون معهم خلال اقامة المعارض ذات العلاقة.



وأفادت بأن معرض «البناء» الذي نظمته شركتي (معرض الكويت الدولي) و(أتكس) في دورته الثالثة فيما يخص مواد البناء والتصاميم الهندسية والانشاءات والاضاءات والديكور يعد تجربة رائدة وناجحة في تسويق المواد المتخصصة وفرصة أيضا للتعرف على المنتجات الجديدة وتعريفها للجمهور خاصة في ظل تنامي الشركات المحلية المعنية في قطاع ذاته.