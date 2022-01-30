عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى وقع 3 عقود للامطار والتي حصلت «الأشغال» على موافقات مشروطة لها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة.



وأوضحت المصادر أن العقود تحمل أرقام ق ص ط/ 415 و416 و417 لطرح مناقصات عامة لتصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري مياه الأمطار في محافظات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، مبنية ان العقد 415 خاص بمحافظتي العاصمة وحولي ومدته 730 يوما وفق بعض الشروط الخاصة بمدة الصيانة وجداول المعدات والعمالة اليومية، والعقد 416 لمحافظتي الفروانية والجهراء مدته 730 يوما وفق شروط تتعلق بصيغة العقد فيما يخص الصيانة والمعدات والعمالة وخطة العمل.



ولفتت المصادر الى أن العقد 417 خاص بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، ومدته 730 يوما بشرط توحيد مضمون صيغة مدة الصيانة، وبعض الأمور المتعلقة باستخدام جداول المعدات والعمالة اليومية، وأعمال خطة العمل للعقد.