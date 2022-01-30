استمرارا للشراكة الاستراتيجية المميزة والقائمة بين جمعية النجاة الخيرية والأمانة العامة للأوقاف، قامت الجمعية بدعم الأمانة للأوقاف بتنفيذ مشروع عموم الإطعام الخاص بتوزيع «كوبونات غذائية» شهرية استفاد منها أكثر من 1800 مستفيد شهريا داخل الكويت.



وقال مدير إدارة المساعدات بالنجاة الخيرية محمد الخالدي انه بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف تقوم الجمعية بتوزيع المساعدات الغذائية الشهرية والتي يستفيد منها أكثر من 1800 مستفيد شهريا من شريحة الأسر المتعففة والأرامل والأيتام، وضعاف الدخل والمطلقات وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والفقراء، وغيرها من الشرائح المستفيدة من المشروع من شتى الجنسيات.