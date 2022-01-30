تسير شاحنة ضخمة على طريق سريع متعدّد الممرات في تكساس من دون وجود سائق خلف عجلة القيادة... هذه الفكرة المستقبلية التي تبدو خيالية تخضع للتجربة في ولاية تكساس الشاسعة جنوب الولايات المتحدة التي أصبحت مركزاً لصناعة آخذة في التوسع للمركبات ذاتية القيادة.

وتخضع هذه الشاحنات إلى اختبارات عدّة للتأكّد من سلامتها قبل أن تسلك الطرقات.

ويجري تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة باستخدام الرادارات وأجهزة المسح التي تعمل بالليزر والكاميرات وهوائيات نظام تحديد المواقع (GPS) المتّصلة ببرمجية القيادة.

ويوضح بيار-فرنسوا لو فاو، مدير مشاريع التعاون لدى شركة "وايمو" للقيادة الذاتية التابعة لمجموعة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، "كل مرة نقود فيها مسافة ميل أو كيلومتر في الحياة الواقعية، نعيد العملية ألف مرة على الكمبيوتر بتغيير مئات العناصر".

وتبني "وايمو" مركزاً للخدمات اللوجستية في دالاس من شأنه أن يستوعب مئات الشاحنات ذاتية القيادة.

لكنها ليست الوحيدة في العمل على هذا المجال الواعد، إذ تدير منافستها "إمبارك"، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، عمليات نقل بشاحنات ذاتية القيادة بين هيوستن وسان أنطونيو، في حين تعتزم "أورورا" التي شارك في تأسيسها موظف سابق في "وايمو"، فتح ثلاث محطات ومسار يمتد على أكثر من ألف كيلومتر خلال هذا العام في تكساس.