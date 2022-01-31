قضت محكمة الجنح الدائرة السادسة برئاسة القاضي محمد حسين قاسم بتبرئة رجل أعمال عربي من تهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على بضاعة تقدر بقيمة تسعة آلاف دينار، وهي عبارة عن نكهات سجائر إلكترونية وبيعها بالسوق.



وتخلص الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه بالتحقيقات، وهو مواطن كويتي، من انه اتفق مع شركة ماليزية لتوريد مستلزمات الشيشة الإلكترونية والنكهات الخاصة بها، وحال وصول البضاعة للكويت تم وضع اسم شركة المتهم بطريق الخطأ في البوليصة، حيث قام بمخاطبتها لرد البضاعة، فقامت الشركة المشكو بحقها بمخاطبة الشركة الماليزية وساومتها على تعاملات بينهما، وعند مخاطبة المتهم لرد البضاعة رفض إرجاعها وقام ببيعها لحساب شركته.



حضر عن المتهم المحامي محمد المطيري وترافع شفاهة ودفع أمام المحكمة بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة، وكذلك مدنية النزاع، واستجابت المحكمة لدفاع المتهم وقضت ببراءته من المتهمة المسندة إليه.