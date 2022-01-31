أعلن الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج عن تدشين خدمة بيع وثائق المناقصات عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز في إطار ترسيخ استعمال الوسائل الإلكترونية بعمليات الشراء العام.



وقال الدعيج لـ «كونا» أمس إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز نحو رقمنة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال في الكويت انسجاما مع توجهات ورؤية كويت 2035، موضحا أن هذه الخدمة تتيح للشركات الراغبة في شراء وثائق المناقصات الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجهاز عبر حساباتها وتحميل المتطلبات الخاصة بشراء الوثائق ودفع الرسوم المستحقة.

ولفت من جهة أخرى إلى تعميم أصدره الجهاز للجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن آلية اعتماد هذه الجهات لقرارات مجلس إدارة الجهاز، مبينا أن قرارات مجلس إدارة الجهاز معتمدة وفق محاضر الاجتماعات المنشورة في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي للجهاز وتقدم إلى الجهات العامة الأخرى باعتبارها نهائية دون انتظار كتاب رسمي بهذا الشأن من الأمانة العامة للجهاز.

وبين أن القرارات التي تتضمن إحالة مستندات للجهات صاحبة الشأن للدراسة وإبداء الرأي «يتم تنفيذها وفقا لكتاب رسمي صادر عن الأمانة العامة».

وقال الدعيج إن قرارات ترسية المناقصة تتطلب إخطار الجهاز للجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة وتنفيذها وفق كتاب رسمي صادر عن الجهاز، داعيا الجهات العامة إلى ضرورة متابعة جميع محاضر الاجتماعات المنشورة في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي للجهاز.

يذكر أن الجهاز المركزي للمناقصات هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويتبع لمجلس الوزراء ويختص بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها.