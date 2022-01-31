أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان أن المنظمة تمتلك الخبرة والمعرفة فى قضايا المرأة علي المستوي العربي منوهة بضرورة التعاون بين الرجل والمرأة ، وأن تتحول قضايا المرأة إلى قضايا مجتمعية يهتم بها كلا الجنسين لتحقيق التقدم والتطور فى المجتمع .

جاء ذلك خلال مشاركة كيوان كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإلكتروني الثاني لوحدة النشر العلمي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية - جامعة عين شمس، والذي عقد بعنوان (بحوث ودراسات المرأة) تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وشددت على أهمية البحث العلمي ودوره في التغيير ، وطرحت قضايا مهمة تتعلق بتمويل البحث العلمي وأخلاقياته وحريته، لافتة إلى أن البحوث الاجتماعية لاتقل أهمية عن البحوث في مجال العلوم الأساسية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم الدكتورة فاديا كيوان بتسليمها درع كلية البنات، فيما شاركت في تكريم مديري التحرير وفريق العمل بوحدة النشر العلمي بالكلية إلى جانب شباب الباحثين الحاصلين على جوائز أفضل بحث منشور.

وشهد اللقاء عرض فيلمين تسجيليين؛ للتعريف بكلية البنات والتعريف بنشاط وحدة النشر العلمي بالكلية على التوالي.

وعقب ختام الفعاليات قدمت الطالبات عرضا مسرحيا بعنوان: (Simply Maria) للكاتبة جوزفينا لوبيز، وقام بالأداء طالبات الفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات، تحت إشراف الدكتورة ريم البرديسي مدرس الدراما بالقسم.