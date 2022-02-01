عبدالرحمن البحر: سنتوسع إلى أبوظبي خلال شهر وإلى الرياض في الربع الثاني من 2022

دانة النصف: «دروبس» تسعى دائماً إلى مكافأة عملائها بجوائز قيمة.. وستفاجئهم مستقبلاً بالمزيد

اربيار دزادوريان: دخول أبوظبي يؤكد إستراتيجية «دروبس» لجعل تطبيقها الوجهة الأولى للتسوق خليجياً

حامد الرافعي: التطبيق يضم أكثر من 25 قسماً للتسوق وما يزيد على 500 مورد محلي وإقليمي ودولي



أكد رئيس مجلس إدارة شركة «دروبس» عبدالرحمن البحر أن شركة دروبس تهدف لأن تكون الوجهة الأولى للتسوق عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك فإنها تسعى للتوسع خارجيا ودخول أسواق جديدة.



وقال في تصريح صحافي إن تطبيق «دروبس» تمكن خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الـ 3 سنوات من كسب ثقة العملاء وتحقيق قفزات كبيرة في عالم التجارة الإلكترونية في الكويت، وذلك نتيجة الخدمات المميزة التي يقدمها والتي تشكل قيمة مضافة للسوق المحلي.



وكشف عن ان الشركة ستتوسع في أبوظبي خلال شهر، في حين أنها ستنطلق في الرياض خلال الربع الثاني من 2022.



ولفت البحر إلى أن الإقبال الكبير على التجارة الإلكترونية خلال أزمة كورونا ساهم في تغيير سلوك العملاء والتوجه نحو الاستفادة من التطبيقات المتخصصة في هذا المجال لتأمين احتياجاتهم اليومية، بما انعكس إيجابا على «دروبس» وأعطاه دفعات كبيرة نحو الأمام.



من جانبه، أكد المدير العام لشركة «دروبس» في أبوظبي، اربيار دزادوريان «ان التوسع إلى أبوظبي يؤكد إستراتيجية الشركة القائمة على جعل تطبيق (دروبس) الوجهة الأولى للتسوق في جميع دول الخليج»، مؤكدا أنها ستواصل تقديم خدماتها المميزة والتنافسية وجعل عملية التسوق أكثر سهولة ومتعة للعملاء بطرح خيارات واسعة ومتعددة بفئات مختلفة».



وتوقع دزادوريان ان يكون هناك انتشار سريع لـ «دروبس» في السوق الإماراتية، لما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة في هذا القطاع يمكنها من بناء شبكة عملاء وموردين واسعة والسيطرة على حصة سوقية كبيرة.



بدورها، قالت مدير التسويق التنفيذي في «دروبس»، دانة النصف انه احتفالا بمرور 3 أعوام على بدء عمليات التطبيق في الكويت، فإنه سيطلق حملة فريدة من نوعها ستكون الأكبر في تاريخ الشركة بدأت 26 الجاري، حيث سيقدم خصومات تصل لنحو 50% على مختلف المنتجات المعروضة بمختلف الأقسام، إلى جانب فرصة للفوز لـ 3 عملاء بواحدة من 3 سيارات «BMW» وهي «BMW 320i Executive» و«BMW X1 Drive 20i Executive» و«BMW X3 Drive 30i Executive».



ولفتت النصف إلى أن السحب على السيارات سيكون يوم 17 مارس المقبل لـ 3 محظوظين، مبينة أن كل طلب بقيمة 30 دينارا أو أكثر يمنح العميل فرصة لدخول السحب على السيارات الثلاث.



ونوهت النصف إلى أن «دروبس» يسعى دائما إلى مكافأة عملائه بجوائز قيمة حيث قدم خلال حملته الأولى سيارة «Volvo XC40»، كما أنه سيمنح حاليا 3 سيارات «BMW» لـ 3 محظوظين، مشيرة إلى أن الشركة ستفاجئ عملاءها مستقبلا بمزيد من الجوائز تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.



من ناحيته، قال المدير التجاري التنفيذي، حامد الرافعي، إن «دروبس» تطبيق متقدم للتجارة الإلكترونية في الكويت، تعود انطلاقته إلى عام 2018 كوجهة إلكترونية أساسية لمشتريات المشروبات فقط، ومن ثم نمت وتطورت إلى أن أصبحت تضم حاليا أكثر من 25 قسما للتسوق، وهي: مستورد لك، والألبان والبيض، والخضار والفاكهة، والمعلبات، والمثلجات، وأدوات العناية الشخصية، ومستلزمات التنظيف، واحتياجات الأطفال، وكل ما يخص التخييم وأدواته، والألعاب، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والإلكترونيات، وغيرها من الأقسام التي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق الإلكتروني.



وذكر الرافعي أن «دروبس» قامت على أساس متين من الشراكات التجارية مع شبكة واسعة من الموردين المحليين والإقليميين والدوليين لتضم حاليا أكثر من 500 مورد، مع توقعات ضم عدد أكبر منهم في مستقبلا لتلبية مختلف أذواق واحتياجات العملاء، مبينا أن جميع الطلبات يتم تلقيها عبر التطبيق وتوصيلها بواسطة سائقي شركة دروبس في وقت أقصاه ساعتان.