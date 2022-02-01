قالت شرطة مدينة نيويورك إن ملكة جمال أميركا السابقة تشيزلي كريست توفيت صباح الأحد بعد إقدامها على الانتحار قفزا من علو.



وأوضحت الشرطة أن كريست (30 عاما) قفزت من مبنى مكون من 60 طابقا في جزيرة مانهاتن، حيث كانت تقيم، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأميركية.



وقبل ساعات من وفاتها، شاركت كريست آخر منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وتقول فيه: «أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام»، والذي اتسم بالغموض ولم يفهم منه هل كانت تسيطر عليها حينها الرغبة في الانتحار أو لا.



وحصدت تشيزلي كريست لقب ملكة جمال أميركا في العام 2019 ممثلة لولاية نورث كارولينا، حيث كانت جزءا من لحظة تاريخية بمنح ألقاب «ملكة جمال الكون»، و«ملكة جمال أميركا»، و«ملكة جمال المراهقات» في أميركا، و«ملكة جمال الولايات المتحدة» إلى النساء ذوات البشرة الملونة.



وقالت أسرة كريست في بيان رسمي بعد وفاتها إنها كانت تعمل «كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية في بلدها».



وأضافت الأسرة «في حزن كبير، نشارك خبر وفاة الحبيبة تشيزلي، لقد كان نورها العظيم مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها، لقد اهتمت، وأحبت، وضحكت، وتألقت».



وقال مصدر في تصريحات لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية إن تشيزلي كريست تركت ملاحظة وراءها تقول فيها إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها.